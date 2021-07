Unfallflucht in Herne: Polizei fahndet nach flüchtigem Taxi

Herne. Nach einer Unfallflucht in Herne sucht die Polizei nach einem Taxi. Der Fahrer hatte ein geparktes Auto beschäftigt und war danach geflüchtet.

Nach einer Verkehrsunfallflucht am frühen Sonntagmorgen, 3. Juli, in Herne-Mitte sucht die Polizei nach einem flüchtigen Taxi. Gegen 3 Uhr morgens wurden Anwohner am Westring laut Polizei von einem lauten Knall geweckt. In Höhe der Hausnummer 113 hatte ein Taxi ein geparktes Auto beschädigt. Die Fahrerin oder der Fahrer fuhr anschließend in Richtung Holsterhauser Straße weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, so die Polizei.

Bei dem Taxi handelt es sich Zeugenangaben zufolge um einen Mercedes mit ausgeblichener Lackierung. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

