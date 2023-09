Unfall: Radlerin verletzt - Herner Polizei sucht Autofahrer

Herne. Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen leicht verletzt worden. Die Herner Polizei sucht nach dem beteiligten Autofahrer.

So schildert die Polizei das Geschehen: Die Hernerin fuhr gegen 8.45 Uhr mir ihrem Fahrrad in Eickel auf der Straße Heisterkamp in Richtung Hauptstraße. Nachdem sie an einem entgegenkommenden Auto vorbeigefahren war, kreuzte sie die Fahrbahn, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. Zeitgleich bremste der Autofahrer nach aktuellem Kenntnisstand ab und fuhr rückwärts. Dabei kollidierte er mit der Hernerin.

Die 42-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen oder dunkelblauen Mercedes mit Dortmunder Kennzeichen handeln. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Mitte 30, dunkler Teint, Dreitagebart. Die Beifahrerin soll blond und sehr schlank gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

