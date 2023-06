Unfall: Radfahrerin verletzt – Polizei sucht Autofahrer

Nach einem Unfall in Herne sucht die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer.

Herne. Eine Radfahrerin (32) ist bei einem Sturz in Herne leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach einem beteiligten Autofahrer und Zeugen.

Gegen 10.40 Uhr befuhr laut Polizei ein bislang unbekannter Autofahrer die Castroper Straße in Richtung Castrop-Rauxel. Nach bisherigem Stand der Polizei fuhr der Unbekannte im Kreuzungsbereich Castroper Straße/Memeler Straße bei einem Überholvorgang links in den Gegenverkehr und stieß beim Wiedereinordnen beinahe mit einer 32-jährigen Dortmunderin zusammen, die zeitgleich auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs war.

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste die Radfahrerin stark ab und stürzte, so die Polizei. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer, der ersten Angaben nach mit einem schwarzen Pkw unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung Castrop-Rauxel fort, ohne sich um die Verletzte und eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme zu kümmern, teilt die Polizei mit.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

