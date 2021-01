Unfall: Motorradroller-Fahrer aus Herne im Krankenhaus

Herne. Der Fahrer eines Motorradrollers ist bei einem Unfall in Herne verletzt worden. Er kam zu Fall, als er hinter einem Auto her fuhr.

Bei einem Unfall in Herne ist ein Motorrollerfahrer aus Herne (54) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer aus Herne (63) am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Edmund-Weber-Straße in Wanne-Eickel in Richtung Westfalenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 212 wollte er nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einbiegen.

Dabei kam der Rollerfahrer zu Fall, der nach aktuellem Stand schräg hinter ihm fuhr. Zu einem Zusammenstoß ist es offenbar nicht gekommen, heißt es.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten Rollerfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

