Ein Taxifahrer soll an einem Unfall in Herne beteiligt gewesen sein.

Blaulicht Unfall mit Taxi in Herne: Frau verletzt - Zeugen gesucht

Herne Ein Taxifahrer soll in Herne einen Unfall verursacht haben. Eine Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun einen Autofahrer.

Einen Unfall mit einem Taxi in Herne hat die Polizei bislang nicht klären können. Sie sucht deshalb Zeugen. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 46-jährige Bochumerin ihren Angaben zufolge am Freitag, 5. Januar, gegen 13.15 Uhr als Taxi-Fahrgast auf der Dorstener Straße in Richtung Bochum unterwegs. Als der Taxifahrer - ein 53-jähriger Mann aus Recklinghausen - im Kreuzungsbereich Dorstener Straße/Am Wananas an einer roten Ampel stand, kam es zum Unfall: Der Taxifahrer habe seinen Wagen ein Stück zurückgesetzt und sei dann mit einem bislang unbekannten Auto kollidiert.

+++ Blaulicht in Herne - Lesen Sie auch +++

Die Bochumerin, so die Polizei, zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der andere beteiligte Pkw ist bislang unbekannt. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, sich zu melden. Auch werden Zeugen gesucht. Kontakt: 0234 909-5206 (Polizei).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel