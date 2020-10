Unfall mit sechs beteiligten Autos im Herner Kreuz

Herne. Sechs Fahrzeuge sind am Mittwoch auf der Autobahn A 43 in einen Unfall verwickelt gewesen. Er ereignete sich im Herner Kreuz.

Mehrere Fahrzeuge sind am frühen Mittwochabend in in einen Unfall im Herner Kreuz verwickelt gewesen. Sechs Menschen trugen dabei Verletzungen davon.

Wie die Feuerwehr berichtet, waren gegen 17.45 mehrere Anrufe zu einem Unfall auf der Autobahn A43 in Richtung Münster in der Leitstelle eingegangen. Daraufhin wurden der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Herne und zusätzlich die Feuerwehr Bochum mit einem Löschfahrzeug, einem Rettungswagen und einem Notarzt entsandt.

Rettungsdienst bringt Leichtverletzte ins Krankenhaus

Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einer Strecke von 200 Metern insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt waren, mit sechs betroffenen Personen. Der Rettungsdienst versorgte alle Personen und transportierte zwei Leichtverletzte in Herner Krankenhäuser. Bei allen beteiligten Fahrzeugen wurde die Batterie abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt.