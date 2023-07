Unfall mit Mondpalast-Bus: Fahrer wird in Theater eingeladen

„Lach’ dich glücklich“ steht auf dem Bus der HCR, der am frühen Donnerstagmorgen an der Wiescherstraße in Bochum-Hiltrop gegen einen Baum krachte.

Herne. Nach dem Unfall mit einem HCR-Bus in Bochum reagiert der Mondpalast Wanne-Eickel. Für den Fahrer soll’s ein Happy-End geben. Was aus dem Bus wird.

Nach dem Unfall mit einem Bus, der für den Mondpalast in Wanne-Eickel wirbt, lädt der Mondpalast den verletzten Fahrer zu einer Vorstellung ein. Für den Bus der Verkehrsgesellschaft Herne-Castrop-Rauxel soll außerdem schnell Ersatz beschafft werden. Mondpalast und HCR hatten erst vor gut zwei Monaten ihre Kooperation vorgestellt.

„Wenn der Fahrer wieder genesen ist, ist er herzlich in den Mondpalast eingeladen“, sagt Mondpalast-Chef Marvin Boettcher auf WAZ-Nachfrage. Er drückt sein Bedauern über den Unfall aus, dessen Hergang noch nicht abschließend geklärt ist. Zum Glück seien nicht auch noch Fahrgäste verletzt worden. Der Bus war am Donnerstagmorgen (6. Juli) an der Wiescherstraße in Bochum-Hiltrop kurz hinter der Herner Stadtgrenze erst mit einem Auto kollidiert und dann gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer wurde eingeklemmt, aber nicht schwer verletzt.

Theater-Chef Marvin Boettcher und Prinzipal Christian Stratmann laden den Fahrer ins Theater ein. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Anderer Bus soll bald Mondpalast-Werbung tragen

Die HCR habe bereits zugesichert, dass ein anderer Bus auf HCR-Kosten jetzt mit der Werbung für den Mondpalast beklebt werden soll. Boettcher lobt die Kooperation mit dem Verkehrsunternehmen. Der jetzt auf vielen Unfallfotos klar erkennbare Bus trug ausgerechnet den Slogan „Lach’ dich glücklich“. Wenn das schon nicht in der Situation gegolten habe, wolle man dem Fahrer den Moment wenigstens später im Theater gönnen, versichert der Mondpalast-Chef.

Für die HCR war es der zweite schwere Unfall binnen weniger Wochen. Im März war ein Linienbus kurz hinter der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel gegen ein Haus gestoßen und blieb stecken. Das Haus und der Bus wurden schwer beschädigt.

