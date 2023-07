Unfall mit Herner: Mann (85) fährt ohne Reifen auf Autobahn

Delmenhorst/Herne. Nach einem Unfall mit einem Herner Pkw ist ein Mann (85) auf der Autobahn einfach weitergefahren. Ein Reifen fehlte, nur auf der Stahlfelge.

Eine Pkw-Fahrer aus Herne hat auf der A 1 in Niedersachsen einen Verkehrsunfall verursacht. Zwei Autos wurden beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Aber: Ein Autofahrer wurde nach dem Unfall mit dem beschädigten Auto weiter – mit einem fehlenden Reifen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag, 24. Juli, gegen 14.15 Uhr auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Dreieck Ahlhorner Heide in Fahrtrichtung Bremen. Der Herner (56) wollte mit seinem Auto die Fahrspur wechseln und übersah dabei den Pkw eines 85-jährigen Fahrers. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Wagen des 85-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch wurde aber so stark beschädigt, dass er nur noch auf einen nahe gelegenen Autobahnparkplatz gefahren werden konnte. Dort untersagte ihm die Polizei die Weiterfahrt und beauftragte ein Abschleppunternehmen mit der Bergung.

Daran hielt sich der Mann aber offensichtlich nicht. Gegen 15.30 Uhr, so die Polizei weiter, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf, dass ein stark beschädigter Wagen gerade von der A 1 auf die A 29 gewechselt sei und dort mit etwa 40 km/h in Richtung Oldenburg unterwegs sei. Die Polizei stoppte das Auto, im Innern saß der 85-Jährige. Er setzte die Fahrt trotz fehlenden Reifens über mehrere Kilometer auf der Stahlfelge fort. Die Polizei leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens seines Pkws in einem verkehrsunsicheren Zustand ein. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro.

