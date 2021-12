Unfall in Kreuzung: Kradfahrer in Herne schwer verletzt

Bei einem Unfall ist ein Kradfahrer in Herne schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Herne ist es am Dienstag, 30. November, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 62-jähriger Mann aus Herne schwer verletzt wurde. Gegen 17.45 Uhr fuhr laut Polizei ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Herne auf der Heidstraße in Wanne in Richtung Wanne-Eickel Hauptbahnhof und wollte nach rechts auf die Berliner Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich musste der Autofahrer verkehrsbedingt bremsen.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei kam es dort zum Zusammenstoß mit einem hinter ihm fahrenden Kradfahrer aus Herne (62). Durch den Aufprall stürzte der 62-Jährige und musste schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, denn ein vorab durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille, so die Polizei.

