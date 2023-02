In Herne ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autofahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Blaulicht Unfall in Herne: Zwei Verletzte und 26.000 Euro Sachschaden

Herne. In Herne sind zwei Autos an einer A-42-Auffahrt kollidiert. Wegen einer blockierten Tür konnte ein Fahrer (85) sein Auto nicht verlassen.

Bei einem Abbiegeunfall am frühen Donnerstagmorgen, 23. Februar, sind zwei Autofahrer aus Herne leicht verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Gegen 4.40 Uhr war laut Polizei ein 57-jähriger Herner mit seinem Pkw auf der Hammerschmidtstraße in Richtung Recklinghauser Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Autobahnauffahrt zur A 42 wollte er nach links abzubiegen, um auf die Autobahn zu gelangen. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Auto eines 85-jährigen Herners, der die Hammerschmidtstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr, so die Polizei.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw des 85-Jährigen auf die Mittelinsel der Auffahrt geschoben. Beide Fahrzeuge kamen nebeneinander zum Stillstand und waren so stark ineinander verkeilt, dass sich die Fahrertür des 85-Jährigen laut Polizei nicht öffnen ließ.

Ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne zogen die beiden Pkw mit einer Seilwinde auseinander, sodass der Senior aus seinem Auto befreit werden konnte. Beide Fahrer wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

