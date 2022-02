Unfall in Herne: Radler stürzt, schimpft und sucht das Weite

Herne. Ein Radfahrer ist in Herne mit einer Autofahrerin kollidiert und gestürzt. Er beleidigte die Frau und sucht das Weite. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Radfahrer ist auf der Hirtenstraße in Eickel mit einem Auto kollidiert. Er stürzte, beleidigte die Herner Fahrerin (48) und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Gesucht werden Zeugen.

Der Unfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 23. Februar, gegen 11 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 48-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Auto auf der Hirtenstraße in Richtung Hauptstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand querte der Radfahrer in Höhe des Heckenwegs die Fahrbahn. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der Radfahrer. In einem kurzen Gespräch beleidigte er die Hernerin und entfernte sich anschließend ohne Unfallaufnahme.

Der Radfahrer ist etwa 1,75 Meter groß und hat „wuschelige“ blonde Haaren. Er trug eine graue Jacke, einen blauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose, weiße Sneaker und einen roten Rucksack. Außerdem hatte er eine Tüte mit der Aufschrift „Edeka“ bei sich und trug zur Unfallzeit Kopfhörer. Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Verkehrskommissariat um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0234 909-5206.

