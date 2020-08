Unfall in Herne: Polizei sucht nach Fahrerflucht Zeugen

Herne. Ein Autofahrer hat in Herne bei einem Unfall einen Fahnenmast beschädigt und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In einem Kreisverkehr an der Bahnhofstraße in Herne ist es am Montag, 17. August, gegen 23.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Unbekannter fuhr laut Polizei mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Im Bereich der Funkenbergstraße fuhr er über die Mittelinsel des Kreisverkehrs und beschädigte dadurch den dort aufgestellt Fahnenmast.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Peugeot mit französischem Kennzeichen, teilt die Polizei mit. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5213 oder -5206 um Zeugenhinweise.

