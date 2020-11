Das Fahrzeug landete nach dem Unfall in Herne auf dem Dach.

Polizei Unfall in Herne: Pkw überschlägt sich und landet auf Dach

Herne. Bei einem Unfall in Herne ist ein Pkw gegen eine Mauer geprallt und hat sich dabei überschlagen. Der Fahrer aus Herten wurde leicht verletzt.

Auf dem Dach liegend ist ein Fahrzeug am Montag gegen 19.30 Uhr in Herne-Mitte zum Stehen gekommen. Ein 20-jähriger Hertener fuhr laut Polizei mit zwei Freunden auf der Funkenbergstraße und bog von dieser nach rechts auf die Baumstraße ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Verkehrszeichenmast. Dadurch wurde das Fahrzeug „angehoben“, prallte an der Baumstraße gegen eine Mauer und überschlug sich.

Der 20-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, seine beiden Herner Mitfahrer (20/21) blieben unverletzt, teilt die Polizei mit. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

