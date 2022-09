Unfall in Herne: Ein Mottoradfahrer ist schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert (Symbolbild).

Polizei Unfall in Herne: Motorradfahrer ohne Führerschein stürzt

Herne. Bei einem Unfall in Herne am Samstag ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 52-Jährige war ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Ein 52-jähriger Herner ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag schwer verletzt worden: Er verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Motorrad. Im Anschluss stellte sich heraus: Er besitzt keinen gültigen Führerschein.

Unfall in Herne: Behandlung in Krankenhaus

Gegen 17.30 Uhr, so teilt es die Polizei Bochum mit, fuhr der Herner mit seinem Motorrad den Hölkeskampring und wollte links in die Castroper Straße einbiegen. „Hier verlor er die Kontrolle und stürzte“, schreibt die Polizei Bochum. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. (ck)

Lesen Sie hier:Feuerabend in Herne: Das sind die schönsten Bilder

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel