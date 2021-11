Unfall in Herne-Holthausen: Autofahrer (38) schwer verletzt

Herne. Bei einem Unfall in Herne ist ein Autofahrer (38) schwer verletzt worden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel ist bei einem Unfall am Montag, 15. November, in Herne-Holthausen schwer verletzt worden. Um kurz vor 20 Uhr war ein Autofahrer (61, aus Bochum) auf der Bruchstraße in Richtung Castroper Straße unterwegs. Als er auf die Castroper Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem 38-jährigen Autofahrer, der dort in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs war, so die Polizei.

Der Castrop-Rauxeler wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3500 Euro entstanden.

