In Herne ist eine 29-jährige Frau ist in ein Auto gefahren.

Polizei Unfall in Herne: Frau (29) fährt betrunken in geparktes Auto

Herne. In Herne ist eine Frau (29) nachts in ein Auto gefahren. Wie sich herausstellte, war sie alkoholisiert. Ihr Auto musste abgeschleppt werden.

In Herne ist es am frühen Sonntagmorgen, 10. Juli, um 3.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Herne-Holthausen gekommen. Eine 29-jährige Hernerin fuhr laut Polizei mit ihrem Auto die Holthauser Straße in Richtung Oestrichstraße. In Höhe der Hausnummer 30 kam sie nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein geparktes Auto.

Blaulicht in Herne – lesen Sie auch:

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Hernerin alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille, so die Polizei. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Durch den Zusammenstoß war ihr Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel