Unfall: Herner Feuerwehr befreit verletzte Frau aus Pkw

Die Herner Feuerwehr musste am späten Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall an der Kaiserstraße in Baukau ausrücken. Die Rettung einer verletzten Person gestaltete sich kompliziert.

So schildert die Feuerwehr den Einsatz, zu dessen Ursache es noch keine Angaben der Polizei gibt: Ursache für den Einsatz war, dass ein Pkw gegen einen stehenden Lkw geprallt war. Da im Notruf zunächst nur von einer verletzten Person die Rede war, schickte die Leitstelle einen Rettungswagen sowie die Polizei zur Kaiserstraße. Als die ersten Kräfte eintrafen, befand sich die Frau noch in ihrem Fahrzeug.

Aufgrund des Unfallgeschehens forderte die Rettungswagenbesatzung ein Notarzteinsatzfahrzeug und den Rüstzug der Berufsfeuerwehr an, um die Autofahrerin möglichst schonend aus dem Kleinwagen befreien zu können. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten anschließend hydraulisches Rettungsgerät ein, um eine schnelle, aber zeitkontrollierte Rettung der Frau zu ermöglichen. Dazu entfernten sie unter anderem die Türen und eine Säule auf der Fahrerseite.

Frau wurde durch den Kofferraum ins Freie gehoben

Anschließend kamen ein sogenanntes Rettungskorsett und ein Rettungsbrett zum Einsatz. Diese Hilfsmittel dienen dazu, weitere Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule zu verhindern, wenn Personen nach Unfällen aus Fahrzeugen befreit werden müssen. Auf dem Rettungsbrett hoben die Einsatzkräfte die Verletzte schließlich durch den Kofferraum ins Freie. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst die Frau in ein örtliches Krankenhaus.

