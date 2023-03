Unfall bei Herne: Fünf Autos kollidiert – A42 war gesperrt

In einen Unfall auf der A42 bei Herne waren am Donnerstag insgesamt fünf Autos verwickelt.

Herne. Fünf Autos waren in einen Unfall auf der A42 bei Herne verwickelt. Drei Personen wurden verletzt. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A42 in Herne sind am Donnerstag mehrere Autos kollidiert. Das Unglück ereignete sich zwischen Herne-Börnig und Herne-Horsthausen. Den Angaben der Autobahnpolizei zufolge hatte ein Autofahrer wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne und Starkregen am Stauende nicht rechtzeitig gebremst.

Der Fahrer prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen anderen Wagen vor ihm. Sein Auto drehte sich daraufhin, streifte weitere Pkw und schleuderte mit der Beifahrerseite schließlich gegen einen stehenden Wagen. Insgesamt waren an dem Unfall fünf Autos beteiligt.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden im Pkw eingeklemmt und verletzten sich schwer. Eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Duisburg war bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt. (red)

