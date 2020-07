Unfall: Autofahrerin (78) aus Herne durchbricht Leitplanke

Ein Krankenwagen brachte die schwer verletzte Frau aus Herne in ein Krankenhaus.

Recklinghausen/Herne. Eine Autofahrerin (78) aus Herne hat bei einem Unfall in Recklinghausen eine Leitplanke durchbrochen. Dabei verletzte sich die Frau schwer.

Bei einem Unfall in Recklinghausen hat sich am Freitagvormittag eine Hernerin schwer verletzt. Die Autofahrerin wollte gegen 9.30 Uhr von der Friedrich-Ebert-Straße auf den Westring abbiegen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, teilte die Polizei mit.

Zunächst fuhr sie ein Verkehrsschild um, durchbrach dann die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Straßenseite und stieß gegen einen Gebäudepfeiler des Westring-Centers. Dabei verletzte sie sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall, so die Polizei abschließend, entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.