Unfall auf Herner Tankstelle: Renault mit Pritsche gesucht

Herne. Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Renault mit Pritsche. Er soll auf einer Tankstelle in Herne ein schwarzes Auto angefahren haben.

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Herne-Horsthausen am Freitagnachmittag, 12. Februar, sucht die Polizei nun den flüchtigen Autofahrer und Zeugen des Vorfalls an einer Tankstelle.

Videokamera nahm Unfall auf

Wie die Polizei berichtet, hatte eine Videokamera den Unfall auf dem Tankstellengelände an der Horsthauser Straße 213 aufgenommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr kurz nach 16 Uhr ein weißer Renault mit Pritsche und hellgrauer Plane das Gelände. Beim Rangieren stieß der Wagen mit dem hinteren rechten Fahrzeugaufbau gegen ein geparktes schwarzes Auto. Anschließend stieg ein Mann aus, schaute sich beide Fahrzeuge an und sprach zudem mit mehreren Personen. Einer dieser Passanten befand sich auf dem Gehweg der Horsthauser Straße.

Der männliche Fahrer, der einen Mundschutz trug und sportlich bekleidet war, stieg nach wenigen Minuten in sein Fahrzeug und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise werden zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 (außerhalb der Bürodienstzeit: Polizeiwache Herne unter der Durchwahl 0234-909-3721) entgegen genommen.