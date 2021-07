Unfall auf der Herner Koksstraße: Junge (6) fährt vor Auto

Nach einem Unfall in Herne ermittelt das Verkehrskommissariat (Symbolbild).

Herne. Ein sechsjähriges Kind ist in Herne angefahren worden. Es war vor einem geparkten Transporter mit seinem Rad auf die Straße gefahren.

Nur leicht verletzt worden ist ein sechsjähriges Kind am Mittwoch bei einem Unfall in Herne-Mitte. Der Junge war von einem Auto angefahren worden.

Eltern bringen Kind ins Krankenhaus

Ein Autofahrer (26) aus Herne war laut Polizeibericht auf der Koksstraße in Fahrtrichtung Mulvanystraße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Junge mit seinem Fahrrad in Höhe der Hausnummer 15 von links vor einem geparkten Transporter auf die Straße und vor den Pkw. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt von seinen Eltern in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

