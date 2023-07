Auf der A 42 am Autobahnkreuz Herne ist es zu einem Unfall gekommen.

Blaulicht Unfall auf der A 42 in Herne – Autofahrer flüchtet zu Fuß

Herne. Auf der A 42 ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Kurios: Der Verursacher flüchtete zu Fuß durch eine Fluchttür der Schallschutzwand.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend, 23. Juli, 18.43 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe des Autobahnkreuzes Herne verursacht und ist anschließend zu Fuß geflüchtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen in das Heck eines Audi-Fahrers. Der Mercedes wurde durch den Aufprall gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Pkw geschleudert und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen, so die Polizei.

Ein Zeuge beobachtete, wie sich der Fahrer des Mercedes zu Fuß durch eine Fluchttür der Schallschutzwand von der Unfallstelle entfernte. Der Flüchtige habe weiße Haare und ein weißes Hemd getragen. Zudem habe er einen albanischen Akzent gehabt. In dem weißen Mercedes blieb eine leicht verletzte Frau zurück. In welcher Verbindung sie zu dem Fahrer steht, ist laut Polizei Bestandteil der Ermittlungen. Eine Fahndung unter anderem mit Hilfe eines Hubschraubers blieb ohne Erfolg.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Erwachsene und drei Kinder leicht und eine Erwachsene schwer verletzt. Die Autobahn 42 wurde für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Dortmund bis circa 19 Uhr gesperrt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

