Nach einem Unfall auf der A 43 in Herne sucht die Polizei Zeugen.

Blaulicht Unfall auf A 43 in Herne: Polizei sucht einen Klein-Lkw

Herne. Nach einem Unfall auf der A 43 in Herne wurde die Autobahn gesperrt. Eine Motorradfahrerin wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht einen Lkw.

Eine 42-jährige Kradfahrerin aus Gronau ist Montagnachmittag nach 15 Uhr auf der A 43 bei Herne bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem flüchtigen Klein-Lkw mit Pritsche machen können.

Das weiße Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen war im Baustellenbereich in Richtung Wuppertal unterwegs, teilt die Polizei mit. Als der Fahrer plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, musste ein 24-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen dem Lkw mit seinem Ford Fiesta nach links ausweichen, touchierte die Motorradfahrerin und schob sie auf einen vorausfahrenden Wagen.

Der Klein-Lkw flüchtete, heißt es weiter. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. An den beiden Pkw und der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Polizisten sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Richtungsfahrbahn bis 16.30 Uhr komplett. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.