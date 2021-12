Unfall A 42 : Herner Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Herne. Auf der A 42 bei Herne ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fahrer in seinem Auto eingeklemmt worden ist. Die Autobahn wurde gesperrt.

Auf der A 42 bei Herne in Fahrtrichtung Duisburg ist es am Donnerstag, 16. Dezember, gegen 16 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen.

An dem Unfall waren laut Feuerwehr vier Fahrzeuge beteiligt, ein Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt, aus dem Fahrzeug befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der anderen Unfallbeteiligten wurde ebenfalls in ein Krankenhaus geliefert. Insgesamt war die Feuerwehr Herne mit 16 Kräften an der Einsatzstelle. Unterstützt wurde sie von einem Notarzt aus Herten. Während der Rettungsarbeiten musste die A 42 in Fahrtrichtung Duisburg durch die Polizei voll gesperrt werden. Nach etwa einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Die Rettungsgasse auf der A 42 hat vorbildlich funktioniert, so die Feuerwehr. Sie bedankt sich dafür bei allen beteiligten Autofahrern.

