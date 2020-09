Die Polizei sucht Zeugen für einen Überfall in Herne.

Polizei Unbekannter versucht in Herne Seniorin (85) auszurauben

Herne. Ein unbekannter Radfahrer hat versucht, eine Seniorin (85) in Herne auszurauben. Er floh ohne Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein noch unbekannter Mann versuchte am Donnerstagmorgen, 17. September, in Herne eine Seniorin (85) zu überfallen. Laut Polizei war die Frau gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Florastraße in Herne unterwegs.

Im Bereich des Zugangs zum Flora-Park tauchte ein Radfahrer auf, fuhr an der 85-Jährigen vorbei und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dadurch stürzte die Hernerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Straßenräuber setzte seine Fahrt fort - ohne Beute, so die Polizei.

Der Kriminelle ist circa 35 bis 40 Jahre alt und trug ein gelbes Hemd. Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8505 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

