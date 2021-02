Unbekannter reißt Schüler Handy aus der Hand: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Raub in Herne.

Herne. Ein Unbekannter hat einem 15-jährigen Schüler in Herne gewaltsam das Handy aus der Hand gerissen und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Noch ist ein Tatverdächtiger nach einem Straßenraub vom 4. Februar in Herne nicht ermittelt. Gegen 18.30 Uhr befand sich ein 15-jähriger Herner laut Polizei auf dem Heinz-Rühmann-Platz (Hauptbahnhof Wanne-Eickel) und telefonierte. Dort näherte sich von hinten ein unbekannter Tatverdächtiger und riss dem Schüler gewaltsam das Handy aus der Hand. Anschließend rannte der Kriminelle zu einem in der Nähe abgestellten Pkw und flüchtete mit diesem, so die Polizei.

Beschrieben wurde der Mann wie folgt: zwischen 20 und 25 Jahre alt, stabile Statur. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke der Marke „Wellensteyn“ und eine schwarze Jeans. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen BMW mit Herner Kennzeichen handeln. Das Herner Kriminalkommissariat 35 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

