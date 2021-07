Unbekannter läuft mit Schmuckstücken aus Herner Geschäft weg

Herne. In einem Herner Juweliergeschäft hat sich ein unbekannter Mann am Donnerstag Schmuckstücke zeigen lassen. Dann riss er sie der Verkäuferin weg.

Ein noch unbekannter Mann ist am Donnerstag, 22. Juli, mit mehreren Schmuckstücken aus einer Juwelier-Filiale an der Bahnhofstraße 47 / Ecke Neustraße in der Herner Innenstadt geflüchtet.

Der Mann hatte sich laut Polizeibericht gegen 14.20 Uhr in dem Geschäft verschiedene Schmuckstücke zeigen lassen, bevor er diese der Mitarbeiterin unvermittelt aus der Hand riss und aus dem Laden in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 34 Jahren alt und hat schwarze, „etwas längere“ Haare. Der Mann trug zur Tatzeit einen dunklen Mund-Nase-Schutz. Auffällig ist besonders die Einkaufstüte mit der Aufschrift „Ernstings Family“, die er bei sich hatte.

Zeugen melden sich unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeit unter der Durchwahl -4441).

