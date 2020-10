Unbekannter klaut Umhängetasche: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall an der Wiescherstraße in Herne.

Herne. Ein Unbekannter hat in Herne einem Mann (60) eine Umhängetasche entrissen. Darin befand sich ein Beatmungsgerät. Polizei sucht Zeugen.

Einen gemeinen Raub verzeichnete die Herne Kripo am Montag, 19. Oktober. Gegen 6.10 Uhr war ein 60-jähriger Herner fußläufig auf der Wiescherstraße unterwegs. In Höhe der Straße Im Schlagenkamp riss ihm laut Polizei im Vorbeifahren ein Radfahrer die Umhängetasche von der Schulter. Mit dieser flüchtete der Zweiradräuber in Richtung Sodinger Straße.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

In der Tasche des Herners befand sich ein Beatmungsgerät, welches er für eine anstehende Operation erhalten hatte, teilt die Polizei mit. Derzeit ist nur bekannt, dass es sich bei dem Täter um einen dunkel gekleideten Mann gehandelt hat. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

