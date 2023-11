Unbekannte klauen Parfüm in Herne: Polizei fahndet mit Fotos

Herne. In Herne haben zwei Unbekannte an zwei Tagen Parfüms aus einer Rossmann-Filiale geklaut. Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach den Männern.

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die beiden Tatverdächtigen sollen laut Polizei sowohl am 30. März 2023 als auch am 1. April 2023 aus dem Rossmann-Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße 39 in Herne diverse Parfüms entwendet haben. Zunächst legten sie die Ware in den Einkaufswagen, anschließend in eine mitgeführte Tüte mit der Aufschrift „Happy Birthday“. Dann verließen sie das Geschäft, ohne zu bezahlen, so die Polizei.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die Fahndungsfotos gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/120119. Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung vom LKA gelöscht. Wer erkennt die beiden Männer? Die Kripo ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel