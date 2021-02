Unbekannte hebt in Herne Geld mit gestohlener EC-Karte ab

Herne. Eine Frau hat in Herne mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Die Polizei sucht mit dem Bild einer Überwachungskamera nach der Täterin.

Eine bislang unbekannte Frau hat in Herne mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Wie die Polizei Bochum mitteilt, ereignete sich der Vorfall am 30. September 2020 in Herne. Nachdem einer 83-jährigen Seniorin aus Herne kurz zuvor die Geldbörse gestohlen worden war, betrat die Tatverdächtige gegen 10.50 Uhr die Bankfiliale an der Bahnhofstraße 56 und hob mit der gestohlenen Karte Geld ab.

Die Polizei hat mit richterlichem Beschluss das Bild einer Überwachungskamera veröffentlicht und fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Bochum

Das Betrugskommissariat (KK 15) bittet unter der Telefonnummer 0234 9094150 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Zeugenhinweise.

