Unbekannte brechen mehrmals in Herner Fitnessstudio ein

Herne. In einem Fitnessstudio in der Wanner Innenstadt hat es in den vergangenen Monaten mehrere Einbrüche gegeben. Was alles geklaut wurde.

In einem Fitnessstudio in der Fußgängerzone von Wanne-Eickel hat es in den letzten Monaten mehrere Einbrüche gegeben. Es handele sich dabei um einen besonders schweren Fall des Diebstahls, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber der WAZ-Redaktion.

Die Betreiberin der „AI Fitness“-Filiale in Wanne-Eickel bestätigte, dass es mehrere Einbrüche gegeben habe. Dabei seien auch Gegenstände gestohlen worden – zu weiteren Details wollte sie sich allerdings nicht äußern. Eine Anfrage bei der Polizei Bochum ergab: Sowohl am 10. Juli als auch am 14. August wurden den Behörden Einbrüche in das Studio an der Hauptstraße gemeldet.

Mehrere wertvolle Gegenstände gestohlen

Konkret sollen bei der ersten Tat sowohl ein Akkuschrauber der Marke „Bosch“ als auch zwei Smartphones von „Samsung“ gestohlen worden sein. Wie die oder der Einbrecher in das Studio gelangt sind, sei unbekannt – auch habe es keine Einbruchsspuren gegeben. Bei der zweiten Tat konnte die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen.

„Es handelt sich dabei um einen besonders schweren Fall des Diebstahls“, heißt es vonseiten der Pressestelle in Bezug auf den ersten Einbruch Anfang Juli. Laut Definition müsse hierzu, um die Beute zu erreichen, ein Hindernis, wie beispielsweise eine Tür, überwunden werden.

