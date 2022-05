Umweltschutz trifft Fußball: „Herne bolzt“ startet im Mai

Herne. Mitte Mai geht in Herne das Projekt „Herne bolzt“ an den Start. Das Projekt verbindet Fußball mit Umweltschutz. Was es damit auf sich hat.

Umweltschutz und Fußball - diese beiden Themen vereint das Projekt „Herne bolzt“, das im Mai in Herne-Horsthausen an den Start geht. Mit sogenannten „Clean-Ups“ (Müllsammelaktionen) werden Kinder und Jugendliche im Projekt spielerisch für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sensibilisiert.

Zum Projektauftakt in Horsthausen sind für Sonntag, 15. Mai, zwei „Clean-Ups“ geplant. Die erste Sammelaktion beginnt um 12 Uhr an der Grundschule Pantringshof, eine zweite Gruppe trifft sich ebenfalls um 12 Uhr auf dem Parkplatz von Edeka Vogel (Gneisenaustraße 2-4). Projektleiterin Nadine Albrecht vom Quartiersbüro „Wir Horsthausen“ beschreibt die „Clean-Ups“ als „eine Aktion, bei der jede und jeder dazu beitragen kann, mit Spaß in einer sauberen Stadt zu leben - ob Groß oder Klein.“ „Herne bolzt“ gehen Projekte in Bochum und Witten voraus. In Herne wird das Projekt vom Quartiersbüro „Wir Horsthausen“ (AWO Ruhr-Mitte) umgesetzt.

Im Anschluss an das Müllsammeln steht ab 14 Uhr Fußball auf dem Programm: Auf dem Stadtteilfest, das am Sonntag ebenfalls auf dem Edeka Parkplatz stattfindet, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Fußball-Spielfeld. Für die Kleinen soll es außerdem eine Hüpfburg und Attraktionen wie Kinderschminken geben. Für die Verpflegung sorgen örtliche Betriebe und Einrichtungen. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung von Deejay Juliano.

Anmeldungen zu den „Clean-Ups“ werden per Mail an wir.horsthausen@awo-ruhr-mitte.de oder per Direktnachricht auf Instagram (@wir.horsthausen) entgegengenommen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Clean-ups“ erhalten ein Freigetränk auf dem Stadtteilfest.

