Umleitungen und Sperrungen wegen Rosenmontagszug in Herne

Herne In Herne kommt es wegen des Rosenmontagsumzugs zu Sperrungen und Umleitungen. Einige Buslinien fahren anders als sonst. Alle Informationen.

Der Herner Rosenmontagsumzug setzt sich am Montag, 12. Februar, wieder in Bewegung. Dabei wird er seine gewohnte Route von Sodingen bis nach Herne-Mitte nehmen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf temporäre Sperrungen einstellen.

Die Aufstellung des Zuges beginnt laut Stadt ab etwa 9 Uhr auf der Gerther Straße in Höhe der Sodinger Straße bis zum Kurt-Edelhagen-Platz. Der Korso selbst startet um 12 Uhr vom Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen und endet zwischen 13.30 und 14 Uhr auf dem Robert-Brauner-Platz in Herne-Mitte.

Folgenden Verlauf hat der Zug: Kurt-Edelhagen-Platz, Mont-Cenis-Straße, Schulstraße, Viktor-Reuter-Straße, Robert-Brauner-Platz. Um einen flüssigen Ablauf zu gewährleisten, lasse die Stadt an der Strecke temporär Einmündungen und Kreuzungen sperren. Unmittelbar hinter dem Zug werden die Absperrungen wieder aufgehoben. Wegen Bauarbeiten sei außerdem ein etwa hundert Meter langer Abschnitt zwischen Hermann-Löns-Straße und Goethestraße für Zuschauerinnen und Zuschauer gesperrt.

Am Rosenmontag werden laut Stadt die Linien 303, 311, 312, 321, 323, 324, 337, 362, 366, 367, 390 und 391 wegen des Umzugs in der Zeit von etwa 9.30 bis czirka 14.30 Uhr umgeleitet. Je nach Verlauf des Zuges könnten verschiedene Haltestellen zwischen Sodingen und Herne-Mitte nicht bedient werden. Die Nacht-Express-Linien der Verkehrsunternehmen seien am Karnevalswochenende wie gewohnt in den Nächten auf Samstag und Sonntag unterwegs. Alle Umleitungen und Haltestellenverlegungen sind auch unter www.hcr-herne.de veröffentlicht. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten steht rund um die Uhr das Service-Telefon unter der Nummer 0 800 6 / 50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) zur Verfügung. Das HCR-Kundencenter an der Haltestelle Herne-Mitte hat am Rosenmontag in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet.

