Herne. Der Umbau steht kurz vor dem Abschluss: In Kürze feiert ein bekanntes Geschäft in Wanne-Eickel Wiedereröffnung. Um wen es geht, was neu ist.

Nach Umbau und Modernisierung öffnet das Schuhgeschäft Deichmann am Donnerstag, 13. Juli, in der Filiale an der Hauptstraße 253 in Wanne wieder die Türen.

Der Container zeigt: In der zurzeit geschlossenen Deichmann-Filiale wurde umgebaut. Am Donnerstag, 13. Juli, feiert das Wanner Schuhgeschäft ab 9 Uhr Wiedereröffnung. Foto: HK

Der nach eigenen Angaben größte Schuheinzelhändlers Europas präsentiert dort sein Angebot „in einem hellen und freundlichen Ambiente“. Unter dem Stichwort „Energieeffizienz“ setze man bei den turnusgemäßen Renovierungen wie auch bei Neueröffnungen unter anderem auf „besonders effiziente LED-Beleuchtungssysteme“ mit einem entsprechend hohen Einsparpotenzial. Der Energiebedarf sinke dadurch im Vergleich zur bisherigen Technik um 30 bis 40 Prozent.

Eine weitere Neuerung: In der Filiale lasse sich mit der neu entwickelten „FirstStep-Messlatte“ nun auch eine digitale Fußmessung vornehmen.

Die Filiale in Wanne ist ab dem 13. Juli montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

