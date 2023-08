Umbau Dorstener Straße: Beginn der Arbeiten steht jetzt fest

Herne. Die Dorstener Straße hat Richtung Norden in Herne ein Nadelöhr. Deshalb soll der betroffene Abschnitt umgebaut werden. Bald geht es los.

Weil es an der Kreuzung der vielbefahrenen Dorstener Straße und der Holsterhauser Straße immer wieder zu Staus auf der „Dorstener“ kommt, ist beschlossen worden, die Kreuzung umzubauen. Nun steht der Baubeginn fest.

Nach Angaben der Stadt Herne beginnen die Arbeiten am Montag, 28. August, und sollen etwa drei Wochen dauern. Bereits im Vorfeld der Arbeiten sei die Bushaltestelle dauerhaft hinter den Kreuzungsbereich verlegt worden. Für die Maßnahme werde eine Baustellenampel eingerichtet. Für Fußgänger werde eine Wegführung durch den Kreuzungsbereich eingerichtet.

Zum Hintergrund: Auf der Dorstener Straße, der B 226, sind nach Angaben der Stadt täglich rund 20.000 Fahrzeuge unterwegs. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, wurde die Kreuzung Dorstener Straße/Holsterhauser Straße auf der Grenze der Stadtteile Holsterhausen/Wanne-Süd 2019 umfassend umgebaut, außerdem wurden Ampelschaltungen verändert. Seither fließt der Verkehr auf der Dorstener Straße in Höhe der Kreuzung aber nur noch einspurig in Richtung Norden, weil die rechte Spur nur noch für Rechtsabbieger in die Holsterhauser Straße da ist. Folge: „Es wird ein Flaschenhals erzeugt, dadurch gibt es Rückstau“, sagt Thorsten Rupp, Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau und Verkehr, zur WAZ. Das soll sich nun endlich ändern.

Deshalb erhält die Dorstener Straße aus Fahrtrichtung Bochum eine eigene Rechtsabbiegespur in Richtung Herne-Mitte. Dann soll der Verkehr in Richtung Crange an der Kreuzung wieder zweispurig fließen. Durch diese Maßnahmen soll der Rückstau an der Kreuzung abgebaut werden.

