Übersicht: Hier kann man Weihnachtsbäume in Herne kaufen

Herne. Der Tannenbaum-Verkauf ist gestartet. Die Preise sind leicht gestiegen. Wo in Herne die Weihnachtsbäume verkauft werden.

Die ersten Türchen am Adventskalender sind bereits geöffnet – Weihnachten rückt immer näher. Das heißt auch, dass der Verkauf von Tannenbäumen wieder startet. Wo es in Herne welche zu kaufen gibt, wie teuer sie sind und was beim Kauf beachtet werden muss – eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Hof Große-Lahr

Seit Jahren werden auf dem Hof Große-Lahr Weihnachtsbäume verkauft. In diesem Jahr startet der Verkauf am Samstag, 3. Dezember, an der Castroper Straße 216. Am Freitag seien schöne, frisch geschlagene Tannen aus dem Sauerland auf dem Herner Hof angekommen, sagt Max Große-Lahr im Gespräch mit der WAZ. Der Preis für eine Tanne, die 1,90 Meter groß ist, liegt bei 46 Euro. Die Preiserhöhungen lägen im einstelligen Prozentbereich. Im vergangenen Jahr sei der Verkauf sehr gut gelaufen, berichtet Große-Lahr. „Letztes Jahr waren wir nahezu ausverkauft.“ Parallel zum Baumverkauf bietet der Hof auch wieder Glühwein und Kinderpunsch an.

Hornbach

Hornbach hat die Bäume auch wieder im Sortiment. Die Preise seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, sagt ein Service-Mitarbeiter. Er gibt ein Beispiel: Die teuerste Tanne, die es bei Hornbach zu kaufen gibt, kostet in diesem Jahr 109 Euro – genau wie im vergangenen Jahr. 2020 hätten Kundinnen und Kunden dafür noch unter 100 Euro bezahlt, sagt er. Allerdings würden solche großen und teuren Tannen – sie sind zwischen 3,50 und 4 Meter groß – eher selten gekauft. Die Standardgröße liege bei 1,80 Meter.

Kanalstraße

Auch an der Kanalstraße 50 gibt es wieder Tannenbäume. Das Herner Blumen Outlet Center verkauft dort Nordmanntannen „frisch aus der Region“. Tannen bis 1,50 Meter kosten 14,99 Euro, Tannen mit einer Größe von 1,50 bis 2,50 Meter 19,99 Euro. Bereits seit dem 20. November werden die Bäume verkauft. „Häufig sind es Geschäftsleute, die die Bäume beispielsweise für Terrassen schon so früh kaufen“, sagt ein Mitarbeiter auf Nachfrage der WAZ.

1a-Tannen

Ein großer Tannenbaum-Verkaufsstand ist in diesem Jahr in Herne nicht mehr dabei: 1a-Tannen musste seinen Platz für den Cranger Weihnachtszauber räumen. In den Vorjahren verkaufte Inhaber Jens Karpinski auf dem Parkplatz vor dem Cranger Kirmesplatz seine Tannen. In diesem Jahr findet der Verkauf nur noch am Betriebshof in Castrop-Rauxel an der Pöppinghauser Straße 261 statt.

Sie kennen weitere Weihnachtsbaum-Verkaufsstellen? Dann melden Sie sich per Mail bei uns unter redaktion.herne@waz.de und wir ergänzen unsere Liste.

