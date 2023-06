In Herne finden in diesem Jahr wieder einige Trödelmärkte statt. (Symbolbild)

Freizeit Übersicht: Hier finden 2023 in Herne Trödelmärkte statt

Herne. Schnäppchenjäger aufgepasst: Auch 2023 gibt es in Herne wieder einige Trödelmärkte. Wo und wann die Märkte stattfinden – eine Übersicht:

Der Sommer ist gestartet, das heißt auch wieder: Die Trödelmarkt-Saison ist in vollem Gange. Auch in Herne finden in diesem Jahr wieder zahlreiche Flohmärkte statt. Wo sie wann stattfinden – eine Übersicht:

Pro Stadtbezirk (Herne-Mitte, Sodingen, Wanne, Eickel) sei nur ein Trödelmarkt am Sonntag pro Monat erlaubt, teilt Stadtsprecher Christoph Hüsken auf Nachfrage der WAZ mit. Für Sodingen und Eickel lägen für dieses Jahr keine Anträge vor. Im Stadtbezirk Wanne fänden auf dem Gelände der Firma Real, Am Großmarkt 4, jeden zweiten Sonntag im Monat Märkte statt. Das sind die Termine: 11. Juni, 9. Juli, 13. August, 10. September, 8. Oktober, 12. November, 10. Dezember.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Im Stadtbezirk Herne-Mitte finden die Märkte laut Stadt auf dem Gelände der Firma Hornbach, Bochumer Straße 227, statt. Hier an jedem vierten Sonntag an folgenden Terminen: 23. Juli, 24. September, 3. Dezember (statt 26. November, wegen Totensonntag). Außerdem finden in Herne-Mitte auf dem Gelände der Firma Toom, Bahnhofstraße 152, folgende Termine statt: 25. Juni, 27. August, 22. Oktober.

Noch stehen keine Termine für den Gysenberg statt

In Wanne fänden in diesem Jahr vier Trödelmarkttermine auf dem Cranger Kirmesplatz statt, so Hüsken. Dies sei allerdings eine Ausnahme, weil der Platz als Ausweichstandort für die Trödelmärkte aus Recklinghausen vermietet werde, wenn dort die Palmkirmes stattfinde.

Für den Bezirk Eickel gebe es keine Anträge, da dort auch ein geeignetes Gelände fehle, so Hüsken. Im Bezirk Sodingen hätten bis zur Corona-Pandemie regelmäßig monatliche Trödelmärkte im Gysenbergpark stattgefunden. Danach sei mit den Umbaumaßnahmen begonnen worden, so dass es bislang keine Neuauflage der Trödelmärkte gegeben habe. Auf der Website des Veranstalters des Trödelmarktes am Gysenbergpark, Expo Concept, heißt es, dass voraussichtlich ab August 2023 neue Termine veröffentlicht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel