Ein Schlüsselbund: Der oder die Täter hatten es bei dem Raub in Eickel auf Schlüssel abgesehen.

Auf offener Straße Überfall in Herne: Warum rauben die Täter Schlüssel?

Herne Bei einem Überfall in Herne werden einem 57-jährigen Herner brutal seine Schlüssel entrissen. Was wollten der oder die Täter damit?

In Herne ist ein 57-Jähriger im Stadtteil Eickel auf offener Straße ausgeraubt worden. Der Überfall ereignet sich laut Polizei an der Straße Am Solbad/Steinstraße. Die Täter nahmen unter anderem Schlüssel mit.

Laut Polizei war der Mann gegen 21.30 Uhr fußläufig im Bereich „Am Solbad“/Steinstraße unterwegs, als er nach eigenen Angaben einen Schlag auf den Hinterkopf bekam und zu Boden stürzte. „Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten der oder die unbekannten Täter eine Geldbörse und Schlüssel“, heißt es im Polizeibericht. Ob der Schlüssel eher zufällig mitgeraubt wurde oder absichtlich genommen wurde, bleibt offen.

57-Jähriger wird bei Überfall leicht verletzt

Der Herner erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. „Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf Tatverdächtige“, sagt Polizeisprecherin Gianna Kruck in einer Mitteilung. „Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?“

Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

