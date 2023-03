Überfall in Herne: Polizei sucht Täter mit blauen Augen

Herne. In Herne hat ein Unbekannter mit einer Schusswaffe einen Supermarkt überfallen. Die Polizei fragt: Wer kennt den Täter mit den blauen Augen?

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Herne hat ein Maskierter mit blauen Augen Geld erbeutet. Die Polizei fahndet nun nach ihm – und sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Montagabend, 20. März, gegen 20.15 Uhr. Ein maskierter Mann betrat die Netto-Filiale an der Straße Jürgens Hof 71 in Horsthausen, bedrohte den Kassierer mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, das Bargeld herauszugeben. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß über den Parkplatz nach links in Richtung Langfortstraße.

Der Angestellte, so heißt es weiter, blieb unverletzt. Eine Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber und eine Hundestaffel eingesetzt wurden, blieb erfolglos. Der Tatverdächtige ist laut Polizei 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank, er trug einen schwarzen Hoodie, schwarze Jeans, schwarze Schuhe, schwarze Lederhandschuhe und eine schwarze Tasche der Marke „Gucci“ sowie eine schwarze Skimaske. Außerdem sprach er Hochdeutsch ohne Akzent.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909-4135 oder -4441.

