Überfall im Park: Hernerin zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Herne. Eine 26-jährige Frau ist in einem Herner Park Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen Täter.

Überfall im Park: Am Freitagabend ist es in der kleinen Grünanlage im Bereich Aschebrock/Holsterhauser Markt in Herne-Holsterhausen zu einem Raub gekommen.

Nach Angaben der Polizei ist eine 26-jährige Hernerin gegen 20.10 Uhr in dem kleinen Park plötzlich von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen worden. Der dunkel gekleidete Mann entriss der Frau anschließend die Handtasche, in der sich unter anderem eine größere Menge Bargeld befand. Der Täter flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

