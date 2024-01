Überfall auf Wettbüro in Herne: Fahndung nach Mann mit Bart

Herne Er zückte ein Messer und forderte Geld: Ein Mann hat in Herne ein Wettbüro ausgeraubt. Die Polizei fahndet nun nach ihm. Wie er beschrieben wird.

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in der Herner Fußgängerzone fahndet die Polizei nach einem etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann - und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, so teilt die Polizei mit, betrat ein maskierter Mann am Montagabend, 8. Januar, gegen 22 Uhr das Wettbüro auf der Bahnhofstraße 85 a in Herne-Mitte. Er zückte ein Messer und forderte er von einem Angestellten (21) Bargeld. Das packte er in einen Stoffbeutel und suchte anschließend das Weite.

+++ Blaulicht in Herne - Lesen Sie auch: +++

Laut Zeugenaussagen ist der Räuber etwa 1,80 Meter groß. Sein Gesicht war durch eine schwarze Sturmhaube bedeckt, dennoch soll ein schwarzer Bart erkennbar gewesen sein. Weiterhin trug er eine dunkle, längere Jacke (Mantel), schwarze Handschuhe und weiße Schuhe.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Überfall machen oder Hinweise zu dem Täter geben? Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel