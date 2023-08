Überfall auf Herner Kiosk: Polizei nimmt 41-Jährigen fest

Herne. Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk hat die Polizei einen tatverdächtigen Mann aus Herne festgenommen. Was ihm vorgeworfen wird.

Nach einem Raubdelikt in einem Kiosk in Wanne-Eickel hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen 41-Jährigen aus Herne festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall am Mittwochabend, 9. August, an der Gerichtsstraße 2 ereignet. Laut Polizei betrat der Täter gegen 20 Uhr den Kiosk, entwendete eine Wodkaflasche und Zigaretten und schubste den 67-jährigen Inhaber aus Herne, der daraufhin stürzte.

Zeugen kamen dem 67-Jährigen zur Hilfe, drängten den Angreifer aus dem Geschäft und verständigten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung nahm kurz darauf den tatverdächtigen 41-Jährigen fest. Der 67-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Das Kriminalkommissariat 13 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

