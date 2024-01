Überfall auf Herner Fußballfan und seine Kinder vor Derby

Herne/ Dortmund Nach einem versuchten Raub auf einen Herner und seine Kinder sucht die Polizei Zeugen. Der Herner Fußballfan wurde bei der Attacke verletzt.

Nach einem versuchten Raub durch drei Männer in Dortmund-Mitte sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Sonntag, 28. Januar, befand sich laut Polizei gegen 17 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Herne mit seinen Kindern vor der Haltestelle Stadion U im Bolmker Weg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei versuchte zunächst ein bislang unbekannter Mann, den Fanschal des 37-Jährigen zu entwenden. Er konnte sich jedoch losreißen. Im weiteren Verlauf zog ein weiterer unbekannter Mann den Schal des Herners am Hals nach hinten. Ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes trennte die Männer voneinander. Der 37-Jährige erlitt durch den Vorfall Verletzungen, so die Polizei.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

1. Täter

- männlich

- 16 bis 20 Jahre alt

- helle Haut

- 1,80 Meter groß

- kurze, dunkelblonde Haare

2. Täter

- männlich

- 20 bis 30 Jahre alt

- helle Haut

- ca. 1,70 Meter groß

- normale Figur

- Glatze

- braune Augen

- schwarze Kleidung

3. Täter

- männlich

- ca. 1,85 Meter groß

- helle Haut

- normale Statur

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Angaben zu den unbekannten Männern machen? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

