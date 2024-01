Uber Eats: Das sind die beliebtesten Restaurants in Herne

Herne Fast 50 Restaurants arbeiten mit dem Lieferdienst Uber Eats zusammen. Aber wo bestellen die Menschen in Herne am liebsten? Und was ordern sie?

Die Menschen in Herne bleiben die Fast-Food-Könige in Deutschland. Das zumindest spiegelt sich bei den Bestellungen des Lieferdienstes Uber Eats für das Jahr 2023 wider. Bereits im Sommer hatte die Plattform für Essenslieferungen bekannt gegeben, dass in Herne deutschlandweit am meisten Fast Food bestellt werde. Diesen Platz haben die Kunden auch in der zweiten Jahreshälfte durch ihr Bestellverhalten bestätigt. 41 Prozent der Bestellungen entfielen auf diesen Bereich.

Dabei bestellten die Hernerinnen und Herner im vergangenen Jahr am liebsten Pizza, gefolgt von Burger und Pasta, teilt das Unternehmen mit. Die durchschnittliche Lieferzeit bei den knapp 50 sich beteiligenden Restaurants in Herne liege bei 39 Minuten. Besonders häufig werde in Herne sonntags zwischen 18 und 20 Uhr Essen bestellt. Dabei sticht ein Kunde bei der Uber-Statistik in Herne ins Auge: „Der loyalste Kunde hat in den letzten zwölf Monaten 70 Mal bei Uber Eats bestellt, alle Bestellungen wurden bei „Burgerme Herne“ getätigt“, teilt der Lieferdienst mit.

Dennoch hat es Burgerme in der Jahresstatistik nicht unter die Top 3 geschafft. Die beliebtesten Restaurants bei Uber Eats in Herne waren:

1. King of Pizza

2. Broasters Fried Chicken & Burger

3. Frangoz

Deutschlandweit war übrigens Milchreis im Jahr 2023 das beliebteste Dessert bei den Uber-Eats-Kundinnen und -Kunden. Daneben wandern auch oft die türkische Spezialität Künefe sowie italienisches Tiramisu in die Warenkörbe der Deutschen. Mayonnaise und auch süßsaure Sauce waren beliebter als Ketchup. Die teuerste Bestellung ging in Berlin ein, wo ein Kunde oder eine Kundin für 952 Euro Sushi bestellte. Insgesamt ist Uber Eats inzwischen neben Herne in gut 100 weiteren Städten in ganz Deutschland vertreten.

In Herne startete die Plattform für Essensbestellungen im Sommer 2022. Per App oder auf der Internetseite ubereats.com können Kundinnen und Kunden ihren Standort wählen und dann die Restaurants im Umkreis sehen, die Essen zu ihnen liefern. Die Bezahlung läuft bargeldlos über das Portal oder bar. Außerdem wird in der App auch darüber informiert, wie weit der Zubereitungsprozess schon fortgeschritten ist.

