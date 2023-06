Uber Eats: Das sind die beliebtesten Gerichte der Herner

Herne. Zehn Monate nach dem Start wächst der Essenslieferdienst Uber Eats in Herne. Und der Lieferdienst kennt die beliebtesten Gerichte der Herner.

Zehn Monate nach dem Start in Herne weitet des Essens-Lieferdienst Uber Eats seine Aktivitäten aus. Und der Dienst kann nach den zehn Monaten aus den Bestellungen auch ein paar Essensgewohnheiten der Herner Besteller ableiten.

Zahl der Partner-Restaurants steigt von 20 auf 50

Zum Wachstum: Ab sofort biete Uber Eats zusammen mit lokalen Logistikpartnern in Herne einen eigenen Lieferservice an, der es auch jenen Restaurants ermöglicht, am wachsenden Geschäft mit Essensbestellungen teilzuhaben, die bislang den Aufbau einer eigenen Lieferlogistik gescheut haben. Dadurch könne Uber Eats die Zahl der Partner-Restaurants auf einen Schlag von 20 auf 50 erhöhen.

Wie funktioniert Uber Eats genau? In der App (iOS und Android) oder auf der Internetseite ubereats.com wählen die Hungrigen ihren Standort und sehen dann die Restaurants, die zu ihnen liefern. Das müssen nicht zwangsläufig Herner Restaurants sein, wer zum Beispiel an der Grenze zu Bochum lebt, kann auch auf die Gastroszene dort zurückgreifen. Die Bezahlung läuft bargeldlos über die App per Kreditkarte, Apple Pay oder PayPal, wer möchte, kann aber auch bar zahlen. Außerdem wird in der App auch darüber informiert, wie weit der Zubereitungsprozess schon fortgeschritten ist.

Döner steht ganz oben auf der Liste der Bestellungen

Und das bestellen die Herner? Herner lieben laut Uber Eats offenbar Döner: Ganz oben auf der Speisekarte stehe für die Herner der Döner-Teller vom König Restaurant (Hauptstraße 293 in Wanne). Kein anderes Gericht sei in den vergangenen zehn Monaten häufiger bestellt. Die beliebtesten Essenskategorien seien Pizza, dicht gefolgt von Burgern und Sushi.

Besonders viel Appetit habe ein Nutzer in Herne gehabt, als er bei Mc Donald’s am Westerfeld Burger, Pommes & Co. im Wert von 249 Euro bestellte. ️Sonntags bleibe die Küche offenbar kalt: Die Herner bestellten am liebsten am Sonntagabend gegen 18 Uhr.

