NRW-Vergleich U3-Plätze in Kitas: Herne in Top 5 der schlechtesten Quoten

Herne. Herne hinkt bei der Zahl der Kita-Plätze im U3-Bereich im NRW-Vergleich sehr hinterher. Nur vier Städte schneiden laut IT.NRW noch schlechter ab.

Bei der U3-Betreuung in Kitas hinkt Herne deutlich hinter dem NRW-Schnitt hinterher. Laut Zahlen von IT.NRW standen zum Stichtag 1. März 2022 insgesamt 1098 Plätze in dieser Altersklasse zur Verfügung. Damit lag die Betreuungsquote bei 24 Prozent – einen Prozent besser als noch im Vorjahr. Der NRW-Schnitt liegt allerdings bei 30,4 Prozent. Herne zählt damit zu den fünf Städten mit der schlechtesten Betreuungsquote in NRW. Noch schlechter stehen beispielsweise Duisburg (18,4 Prozent) und Gelsenkirchen (18,1 Prozent) da.

Nur 15 Kinder unter einem Jahr wurden zum Stichtag in einer Kita betreut. Das macht laut dem Statistischen Landesamt nur einen Prozent aus. 329 Plätze waren von Einjährigen besetzt. Damit stieg die Betreuungsquote in diesem Bereich von 18 auf 21,4 Prozent. 754 Zweijährige konnten zudem betreut werden. Die Quote ist mit 49,2 Prozent sogar leicht zurückgegangen (Vorjahr: 50,7).

Kitas in Herne - Lesen Sie auch

Bei den Drei- bis Sechsjährigen hatten zum Stichtag 1. März 2022 IT.NRW zufolge 3647 Kinder einen Betreuungsplatz in einer Kita. Das führt zu einer Betreuungsquote von 80 Prozent (Vorjahr: 81,7).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel