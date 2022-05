Landtagswahl U18-Landtagswahl in Herne: So haben Jugendliche abgestimmt

Herne. Bei der U18-Landtagswahl haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, eine Erst- und Zweitstimme abzugeben. So fiel das Ergebnis in Herne aus.

Vor den Landtagswahlen, die am kommendem Sonntag, 15. Mai, stattfinden, stimmten in Herne Kinder und Jugendliche bei den U-Wahlen ab. Die U18-Wahlen werden in Nordrhein-Westfalen vom Landesjugendring NRW organisiert. In Herne koordinieren das HOT-Juengerbistro und die „Partnerschaft für Demokratie“ die U-Wahlen.

Bei der U18-Landtagswahl im Aktionszeitraum vom 2. bis zum 6. Mai, konnte die SPD in Herne mit 31 Prozent die meisten Stimmen für sich gewinnen. Die CDU erzielte 24 Prozent, die Grünen 13 Prozent und die FDP 10 Prozent. „Nach der Auszählung der Erststimmen steht jedoch fest, dass die Kinder und Jugendlichen nicht den Kandidaten der SPD, Alexander Vogt, mit 22 Prozent in den Landtag gewählt hätten“, teilt die „Partnerschaft für Demokratie“ mit. „Hier hat der Direktkandidat der CDU, Markus Mähler, mit 42 Prozent die meisten Stimmen erhalten.“ Es folgten Fabian May (Grüne) mit 9 Prozent und Thomas Nückel (FDP) mit 6 Prozent.

Zur Einordnung des Ergebnisses teilt die „Partnerschaft für Demokratie“ mit, dass Markus Mähler Lehrer an einer der Schulen, die ein Wahllokal gestellt hat, sei. „Da der Gedanke nahe liegt, dass er durch die Stimmen an dieser Schule als Direktkandidat gewählt wurde“, wolle die Partnerschaft klarstellen: Mähler habe auch in einem anderen Wahllokal, das ebenfalls höhere Wählerzahlen hatte, die meisten Erststimmen erhalten.

