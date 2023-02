U-Bahn: Rolltreppe an der Leibnizstraße außer Betrieb

Die Rolltreppe am Ausgang Leibnizstraße in Herne ist bis auf Weiteres außer Betrieb.

Die Fahrtreppe am Ausgang Leibnizstraße der U-Bahnhaltestelle Schloss Strünkede ist bis auf weiteres außer Betrieb. Das hat die Stadt Herne mitgeteilt.

Der Grund: Es seien umfangreiche Reparaturen an der im Jahr 1989 in Betrieb genommenen Fahrtreppe erforderlich. Noch sei nicht klar, welche Schäden in tieferliegenden Bauteilen vorliegen. Aufgrund von Lieferproblemen und des hohen Alters der Fahrtreppe seien Ersatzteile nicht mehr verfügbar. Sie müssten speziell angefertigt werden. Aus diesem Grund werde auf eine Reparatur verzichtet und stattdessen eine neue Fahrtreppe installiert.

Die Stadt Herne und die Bogestra planten, den Ersatz so schnell wie möglich durchzuführen. Jedoch werde dies erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 möglich sein. Die Fahrtreppen an den Ausgängen Nordstraße und Forellstraße seien weiterhin in Betrieb. Für einen barrierefreien Zugang steht am Eingang des Schlossparks eine Rampe zur Verfügung. Die Stadt Herne und die Bogestra bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und den Umweg von circa 75 Metern.

