Turbulente Messe: Herner Gemeinde lädt zur Tiersegnung ein

Herne. In Herne findet wieder eine Tiersegnung statt. Veranstalter ist eine katholische Gemeinde. Was in der Kirche Herz Jesu geplant ist.

In der Kirche Herz Jesu an der Düngelstraße in Herne findet zum dritten Mal eine Tiersegnung der katholischen Pfarrei St. Dionysius statt: am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr. In den vergangenen Jahren sei dieser „eher turbulente Gottesdienst der besonderen Art“ sehr gut besucht gewesen und habe allen Beteiligten viel Freude bereitet, heißt es in einer Ankündigung.

Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch:

Interessierte Haustierbesitzerinnen und -besitzer seien dazu eingeladen, mit ihren Haustieren jeglicher Art in die Kirche zu kommen, in der dann ein kleiner Gottesdienst gefeiert wird, in dem jedes Tier einzeln gesegnet werde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel