TÜV-Nord: Zwei Drittel der Herner Fahrzeuge ohne Mängel

Herne. 22,1 Prozent der Fahrzeuge in Herne haben im letzten Jahr erhebliche Mängel aufgewiesen. Vor allem das Alter ist ein Grund für den Verschleiß.

Mehr als 77 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV-Nord-Station an der Dorstener Straße die Hauptuntersuchung absolviert haben, bekamen sofort eine neue Plakette. Das teilt der TÜV Nord in seiner Jahresstatistik mit.

Bei mehr als 64 Prozent hätten sich sogar gar keine Mängel am Wagen gefunden. Aber: 22,1 Prozent der Fahrzeuge hätten erhebliche Mängel gehabt. „Sie mussten unverzüglich repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die TÜV-Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte“, so der TÜV. Absolut verkehrsunsicher sei kein Auto gewesen.

Und noch zwei Zahlen aus der TÜV-Nord-Statistik, die jetzt veröffentlicht wurden: Der durchschnittliche Pkw, der hier vor Ort an der TÜV-Station geprüft wurde, sei 10,2 Jahre alt und habe mehr als 97.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. TÜV-Nord-weit sinke die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln wieder - nach einem leichten Anstieg im Vorjahr.

Licht/Elektrik am häufigsten defekt

Insgesamt ergebe sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Achsen, Räder, Reifen“, „Umweltbelastung“ und „Bremse“. Je älter die Fahrzeuge bei ihrem TÜV-Termin sind, desto höher sei die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekämen. Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Alter auch als Grund für den Verschleiß und somit für Mängel anzusehen sei, liege jetzt bei den Dreijährigen bei 48.487 Kilometern und bei den Elfjährigen bei 131.696 Kilometern auf dem Tacho, so der TÜV.